وزراء إسرائيليون بارزون يرفضون إقامة دولة فلسطينية في خطة ما بعد الحرب

المصدر: رويترز

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رفض وزراء بارزون في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست قال إن الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل تتقدم بخطط لإقامة دولة فلسطينية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول إن الفلسطينيين يستحقون جائزة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها ضدنا: دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

وتابع أن "إقامة دولة فلسطينية يمثل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل مثلما ثبت في السابع من أكتوبر"، مضيفا أنه سيطالب المجلس الوزاري الأمني المقرر أن يجتمع في وقت لاحق اليوم الخميس باتخاذ موقف واضح ضد الدولة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول العربية بما في ذلك الإمارات ومصر والأردن وقطر والسعودية، لإعداد خطة لما بعد الحرب للمنطقة ستتضمن جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية إن أي مبادرة سياسية لا تبدأ بوجود دولة فلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة "محكوم عليها بالفشل".

وصدرت تصريحات منفصلة مشابهة لتعليقات سموتريتش عن كل من وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي ووزير التعليم يوآف كيش والنائب متان كهانا عضو حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه منافس نتنياهو الرئيسي بيني جانتس.

وقال شيكلي من حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو لإذاعة الجيش "هذه كارثة، أن نكافئ الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر بإقامة دولة".

واندلعت حرب في غزة في السابع من أكتوبر بعدما شنت حركة حماس هجوماً على بلدات بجنوب إسرائيل تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، قتلت إسرائيل أكثر من 28600 فلسطيني، وفقا لسلطات الصحة الفلسطينية، في هجوم جوي وبري وبحري بلا هوادة أدى إلى تدمير مناطق شاسعة من غزة وتشريد معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.



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