إسرائيل تبرر اقتحام مستشفى ناصر: تأوي جثث أسرانا

المصدر: البيان

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قالت إسرائيل، اليوم، الخميس، إن قوات خاصة باتت تعمل فعلاً داخل مستشفى ناصر، مضيفاً أن لديه ما وصفها بـ"معلومات موثوقة" عن وجود جثث لأسرى احتجزوا يوم السابع من أكتوبر، وقتلوا إثر العمليات العسكرية في القطاع وفق العربية نت.

وأضاف في بيان: "جثث لأسرانا قد تكون موجودة في المستشفى.. لدينا معلومات موثوقة".

كما تابع أن القوات الخاصة تجري عمليات إنقاذ دقيقة، كما فعلت سابقاً، إذ تشير معلومات المخابرات الخاصة إلى احتمال احتجاز جثث الأسرى وفق العربية نت.

جاء ذلك بعدما أكدت وزارة الصحة الأربعاء الماضي، أن جميع النازحين قد أخلوا مستشفى ناصر بناء على أوامر صدرت عن الجيش الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قد أكد أن قواته تجري عملية دقيقة ومحدودة داخل مستشفى ناصر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجمع ناصر الطبي ويحوله إلى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه".

وأضافت الوزارة في بيان أن "الاحتلال يستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين ويقوم بتجريف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي".

وتابعت أن القوات الإسرائيلية أجبرت من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح من مجمع ناصر فجر اليوم تحت القصف والتهديد.

ولفتت إلى أن "الاحتلال طلب من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي".

والأربعاء، أجبر الجيش آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسرا من مجمع ناصر الطبي، وسط إطلاق نار في ساحته ومحيط المناطق التي يتواجد فيها النازحون، وفق ما أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وقال القدرة إن الجرافات العسكرية الإسرائيلية تقوم بنبش المقابر الجماعية التي تم حفرها داخل أسوار المجمع.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إجبار القوات الإسرائيلية مئات المدنيين على مغادرة المستشفى الذي كانوا يستخدمونه كملجأ.

كما أظهر مقطع فيديو تم تصويره الثلاثاء، في المستشفى أعمدة من الدخان في محيطه، وجرافة إسرائيلية تدمر جدارا محيطا بالمستشفى، ومركبة مدرعة تدخل أرض المستشفى، ويمكن سماع صوت إطلاق النار في كل مكان.

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