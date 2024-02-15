مقتل مصاب جراء استهداف اسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل مصاب، وإصابة العديد من المرضى جراء استهداف إسرائيلي لقسم العظام بمجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، "تلف أنبوب الأكسجين وتسريب الأكسجين ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في مجمع ناصر الطبي وخاصة في قسم العناية المركزة وتعرض المرضى الخطر نتيجة الاستهداف الاسرائيلي لمجمع ناصر الطبي".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلية مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاتلين الفلسطينيين (غالبيتهم من حماس).

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