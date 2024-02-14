إسرائيل تردّ على مقتل جندية بسلسلة غارات في جنوب لبنان

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جندية إسرائيلية، بعد إصابة قاعدة عسكرية في شمال الدولة العبرية بصاروخ أُطلق من لبنان، في هجوم ردّ عليه الجيش بشنّ سلسلة غارات في جنوب لبنان، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، وفق الإعلام الرسمي في بيروت.

وأوضح الجيش، في بيان، أن السيرجنت عومر سارة بينجو (20 عاماً) قُتلت نتيجة إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية على قاعدة في شمال إسرائيل.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ موجة واسعة من الغارات داخل لبنان، مشيراً الى أن مقاتلاته استهدفت سلسلة من الأهداف في عدة بلدات جنوبي لبنان، بما في ذلك عدشيت والصوانة.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلاً في الصوانة، ومبنى من طبقات عدة في عدشيت، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل ثلاثة أشخاص من العائلة نفسها، هم امرأة سورية، وطفلان يبلغان عامَين و13 عاماً.

وأشارت إلى سقوط قتيل في عدشيت وإصابة 20 شخصاً في القصف الذي خلّف دماراً كبيراً في المؤسسات التجارية والمحال والمنازل والسيارات.

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