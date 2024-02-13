جنوب أفريقيا تتقدم بطلب عاجل لمحكمة العدل الدولية لوقف هجوم إسرائيل على رفح

المصدر: د ب ا

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تقدمت جنوب أفريقيا بطلب عاجل لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لبحث ما إذا كان توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في رفح يعد قانونيا بموجب القانون الدولي.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إن مدينة رفح على الحدود مع مصر أصبحت هي الملاذ الأخير للفلسطينيين في غزة. وأوضحت أنها قدمت الطلب العاجل أمس الاثنين.

وأضاف البيان أن جنوب أفريقيا "قلقة للغاية" من أن الهجوم العسكري في رفح سوف يتسبب في قتل وضرر وتدمير على نطاق واسع.

وقالت إن هذا سوف يشكل "انتهاكا خطيرا لا يمكن إصلاحه" لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير الماضي.

وكان قرار المحكمة، الذي جاء ردا على دعوى تقدمت بها جنوب أفريقيا في ديسمبر، قد طالب إسرائيل بمنع أي أعمال إبادة جماعية إلا أنه لم يطالبها بوقف عملياتها العسكرية في غزة.

واليوم الثلاثاء، تصاعدت الانتقادات للهجوم الإسرائيلي البري المتوقع في رفح، حيث أعرب حلفاء أقوياء لإسرائيل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا عن معارضتهم لقيامها بعملية كبيرة في رفح.

ووصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، رد إسرائيل على الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، بأنه "غير متناسب".

وقال تاجاني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيسة وزراء إيطاليا، لإذاعة "راديو 1" بشبكة "راي" (راديو وتلفزيون إيطاليا): "هناك الكثير من الضحايا الذين لا علاقة لهم بحماس على الإطلاق"، مؤكدا أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويقيم حاليا نحو 3ر1 مليون فلسطيني في مدينة رفح، معظمهم من النازحين داخليا.

من جانبه، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الأمم المتحدة لن تشارك في الإجلاء القسري للفلسطينيين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واقترحت الحكومة الإسرائيلية إقامة مدن خيام على مساحة شاسعة للسكان، في منطقة أبعد شمال رفح قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي المزمع، وفقا لتقرير إعلامي أمريكي نقلا عن مسؤولين مصريين.

وقال ينس ليركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: "لم نتلق أي اتصالات رسمية من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا".

وأضاف: "على أية حال، لن نكون جزءا من أي خطة لنقل الأشخاص قسريا. ولن نوفر مدن خيام في أي مكان آخر بحيث تتمكن القوات الإسرائيلية لاحقا من نقل الأشخاص قسرا ".

ودعت الحكومة الإسرائيلية المنظمات الأممية العاملة في المنطقة إلى المساعدة في إجلاء المدنيين من رفح قبل هجوم مزمع.

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