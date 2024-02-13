الرئيس الأمريكي: نعمل من أجل السلام ليل نهار.. وملك الأردن: هذه الحرب يجب أن تنتهي

المصدر: وكالات

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن الولايات المتحدة تعمل على اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس" قد يؤدي إلى فترة من الهدوء في غزة تستمر ستة أسابيع على الأقل.

وأضاف بايدن للصحفيين بعد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله "نعمل بجد من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأنا أعمل على ذلك ليل نهار".

وأكد عبدالله الثاني ملك الأردن أن هذه الحرب يجب أن تنتهي.

وأضاف: أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيتسبب بكارثة إنسانية جديد، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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