طرفا حرب السودان مصران على القتال

المصدر: الخرطوم - وكالات

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تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بأن الجيش سيقاتل حتى «تحقيق النصر»، فيما توقع قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» انتهاء الحرب، التي يعيشها الشعب السوداني، منذ منتصف أبريل 2023 لصالح قواته «قريباً».

وقال البرهان في تصريحات، أدلى بها خلال تفقده فرقة مشاة بالولاية الشمالية، إن القوات المسلحة «تتقدم في كل المحاور، وتعمل جاهدة من أجل النصر، ودحر هذا العدو في القريب»، في إشارة إلى القتال الدائر بين الجيش، وقوات الدعم السريع.

وأضاف: إن الجيش «لم ينهزم ولن ينهزم»، معتبراً أن «معركة الدولة ضد الدعم السريع معركة كرامة».

وفي وقت لاحق، نشر قائد قوات الدعم السريع «حميدتي» تسجيلاً صوتياً عبر منصة «إكس»، قال فيه الحرب «ستنتهي سريعاً في الأيام المقبلة». وأضاف «يمكن أن نسيطر على كل المناطق في السودان، لكننا اخترنا السلام».

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