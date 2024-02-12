البحرية التونسية تبحث عن 17 مهاجراً مفقوداً منذ أسبوع

المصدر: د ب أ

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كشف متحدث باسم الحرس الوطني، اليوم، فقدان 17 مهاجراً تونسياً أبحروا على متن قارب من سواحل ولاية بنزرت شمال البلاد بنية الهجرة إلى السواحل الإيطالية.

وأوضح المتحدث حسام الدين الجبابلي أن المهاجرين، وبينهم بينهم قاصر، فقدوا منذ ليل الخامس من فبراير الجاري.

وقال الجبابلي إن عمليات تمشيط من الحرس الوطني تجري عبر البحر والجو لتعقب أثر القارب المفقود.

وقبل نحو شهر فُقد أيضاً نحو 40 تونسياً كانوا على متن قارب انطلق من سواحل صفاقس.

والأسبوع الماضي، انتشل الحرس البحري 13 جثة لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل المهدية.

وشهدت تونس، في 2023، أعداداً قياسية من العابرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية، وتسببت موجات الهجرة في حوادث غرق مأساوية متكررة.

وفي 2023، بلغ عدد الضحايا والمفقودين في البحر المتوسط 3041، وفق إحصاءات برنامج "مهاجرون مفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بينما وصل العدد إلى 124 منذ مطلع العام الحالي.

وتقول المنظمة إن الأعداد التي يتم تجميعها عبر البرنامج الذي أطلق منذ عام 2014، تظل تقريبية، وترجح حصيلة أكبر من الوفيات والاختفاءات في البحر.

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