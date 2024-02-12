إسرائيل تقصف رفح براً وبحراً وجواً ووقوع عشرات القتلى والمصابين

المصدر: وكالات

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قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صباح اليوم الاثنين إن إسرائيل نفذت ضربات "عنيفة" على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة أوقعت عشرات القتلى والمصابين.

وذكر تلفزيون فلسطين أن إسرائيل تقصف رفح براً وبحراً وجواً .

وسُمع دويّ سلسلة من الغارات الجوّية الإسرائيليّة في مدينة رفح، حسبما أفاد صحافيّون في وكالة فرانس برس وشهود عيان.

واستُهدف محيط المدينة بعشرات الغارات التي كانت أكثر كثافة ممّا كانت عليه في الأيّام الأخيرة، وهو ما أدّى إلى تصاعد سحب من الدخان، حسب المصادر نفسها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أمر جيشه بالإعداد لهجوم على رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي: نفذنا موجة من الهجمات ضد أهداف نوعية جنوب قطاع غزة .

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