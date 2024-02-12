الجيش الإسرائيلي يتعرض لكمين محكم في خان يونس يوقع قتلى وجرحى

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي تعرض لكمين كبير شرق خان يونس في قطاع غزة.

وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش يعاني من وضع صعب في خان يونس وفق قناة الحدث.

فيما كشفت مصادر إسرائيلية أن نقل القتلى والجرحى استغرق عدة ساعات جراء الكمين.

وشهدت خان يونس قصفاً مكثفاً في الأسابيع الأخيرة مع محاولة إسرائيل الوصول إلى العقول المدبرة المسؤولة عن الهجوم المباغت الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.

يأتي ذلك فيما يخشى أهالي رفح والنازحون في المدينة الذين فروا من شمال غزة وخان يونس أن تكون عمليات القصف المكثفة تمهيداً للعملية البرية التي يهدد بها المسؤولون الإسرائيليون.

وتكتظ منطقة رفح قرب الحدود المصرية مع القطاع بأكثر من 1.3 مليون نازح. وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى إلى 28176 والإصابات إلى 67784.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز