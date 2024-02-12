عبدالله الثاني يشارك بإنزال جوي لمساعدات غزة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت قناة المملكة المملوكة للدولة في الأردن، أمس، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شارك في عملية إنزال جوي، لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن مقطعاً مصوراً أظهر العاهل الأردني بزي عسكري على متن طائرة عسكرية في أحدث إنزال جوي للإمدادات الطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية، التي يديرها الأردن في القطاع، الذي مزقته الحرب.

ولم تحدد القناة موعداً لعملية الإنزال الجوي، لكن موقع القناة على الإنترنت ذكر أن «القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية نفذت مؤخراً إنزالاً جوياً على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة»، وفق قناة الحرة.

وأضافت: إن ذلك يأتي «استمراراً للجهود الدولية، التي يقودها الأردن في تنظيم، ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة».

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أعلنت في وقت سابق، أن الأردن أرسل قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي.

وقالت، إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالاً جوياً)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طناً من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طناً، وفقاً لما نقلت القناة.

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