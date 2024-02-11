البرلمان العراقي يطالب الحكومة بإخراج «التحالف»

المصدر: بغداد - وكالات

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استنكر رئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، استمرار الاعتداءات على الأراضي العراقية، خاصة الاستهداف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي وقياداته، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس.

وقال المندلاوي، إنه يجب على الحكومة تنفيذ قرار البرلمان، الصادر عام 2020، الذي يقضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق. ولفت إلى أن القدرات الأمنية العراقية أصبحت متطورة، كما أنه لا توجد أي اتفاقات جديدة تستوجب بقاء القوات الأجنبية في العراق. وتابع: «تم إحالة الطلب الموقع من أكثر من 100 نائب عراقي إلى اللجنتين (القانونية والأمن والدفاع) يتضمن مقترحاً لإخراج القوات الأجنبية من العراق»، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة التي تحمي سيادة العراق وأمنه واستقراره.

ولفت إلى أن البرلمان يؤكد دعمه للحكومة في مساعيها، لأن يصبح العراق أحد عوامل الاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي. وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، مؤخراً، جاءت رداً على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن، بينما أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصاً، بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين، جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية. وكذلك، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، إن «الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يأتي بعد ما اكتسبته القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب».

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