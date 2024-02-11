مقتل 17 عسكرياً حوثياً بضربات أمريكية وبريطانية

المصدر: صنعاء - أ.ف.ب

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أعلنت وسائل إعلام في اليمن، أمس، مقتل 17 من عناصر ميليشيا الحوثي جراء ضربات أمريكية وبريطانية. ووردت في التقارير أسماء 17 شخصاً من القتلى يحملون رتباً عسكرية، من دون تحديد تاريخ مقتلهم.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش الأمريكي قصفت أمس، أهدافاً مرتبطة بميليشيا الحوثي بهدف السماح بحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وكانت الولايات المتحدة أكدت ليل الخميس على الجمعة شنّ ضربات على مواقع تابعة للحوثيين، مشيرة إلى أنها طالت أربعة زوارق مُسيّرة مفخّخة وسبعة صواريخ كروز كانت «جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر».

مهاجمة زورقين

وأتى ذلك بعد ساعات من تأكيد الجيش الأمريكي استهداف مواقع للحوثيين بينما كانوا يعدّون لإطلاق صواريخ ليل الأربعاء. وقالت القيادة المركزية إن هجمات الجمعة استهدفت زورقين مسيرين وأربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وصاروخ كروز للهجوم البري المتنقل «كانت جاهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر».

وأضافت إنه تم التعرف إلى الصواريخ والزورقين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن و«شكلت تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة».

وشنّت القوّات الأمريكيّة والبريطانية سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير، وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وتقول واشنطن ولندن إن الضربات هدفها تقليص قدرات الحوثيين على تهديد حركة الملاحة. وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية.

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