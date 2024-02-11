قتيلان ونجاة قيادي بـ«حماس» من غارة إسرائيلية في لبنان

المصدر: بيروت - أ ف ب

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نجا قيادي في حركة حماس من ضربة إسرائيلية استهدفته في لبنان، أمس، وفق ما أفادت مصادر أمنية محلية وفلسطينية، طالت بلدة في عمق الأراضي اللبنانية وأدت إلى مقتل شخصين، أحدهما عنصر في حزب الله.

وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني بأن «مسيّرة» إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة جدرا الساحلية الواقعة على مسافة أكثر من 40 كلم من أقرب نقطة على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل. وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية فقد أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة جدرا الساحلية جنوبي بيروت.

وقال مصدر أمني فلسطيني تحفّظ على ذكر هويته إن الضربة كانت «محاولة اغتيال.. لقيادي رفيع» في حركة حماس. وأشار مصدر أمني لبناني طلب بدوره عدم كشف اسمه، إلى أن القيادي المستهدف باسل صالح، موضحاً أنه «مسؤول وحدة تجنيد في الضفة الغربية».

وأفاد بأن المستهدف كان أحد معاوني «عزام الأقرع الذي اغتيل مع صالح العاروري» الشهر الماضي، مؤكداً أن «صالح نجا، ولكنه أصيب بحروق في ظهره نقل إثرها إلى المستشفى للعلاج». وأوضح أن صاروخاً استهدف بداية سيارة صالح وهي من طراز مرسيدس بيضاء اللون، تبعه صاروخ ثانٍ في أثناء تجمّع سكان من البلدة في المكان «ما أسفر عن سقوط قتيلين».

وكان مصدر في هيئة إسعافية تابعة لحركة أمل، أشار بداية إلى مقتل شخصين، مشيراً إلى أنهما بائع خضار لبناني، وسوري كان يمرّ في المكان مستقلاً دراجته النارية. وفي وقت لاحق، أكد حزب الله أن أحد القتيلين من عناصره، وهو خليل محمد علي فارس من بلدة عيترون بجنوب لبنان وسكان بلدة جدرا في جبل لبنان.

السيطرة على مسيّرة

واستهدفت غارات إسرائيلية أمس، مناطق جنوبية عدة، بينما أكد حزب الله استهداف مواقع عسكرية على الجانب الآخر من الحدود، كما أعلن الحزب في بيان منفصل أن عناصره سيطروا على مسيرة إسرائيلية من نوع (سكاي لارك) وهي بحالة فنية جيدة.

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