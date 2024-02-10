الجيش السوري: أسقطنا صواريخ إسرائيلية أطلقت على ريف دمشق

المصدر: رويترز

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قال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من يوم.

وأضاف الجيش السوري في بيان: "حوالي الساعة 05:‭1‬ من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وقالت سوريا، أمس الجمعة، إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الغربية خلال هجوم انطلق أيضاً من مرتفعات الجولان.

لكن سوريا أحجمت عن إلقاء المسؤولية صراحة على إسرائيل في هذا الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير التي تنشرها وسائل إعلام أجنبية.

ومنذ ديسمبر الماضي، قتلت الغارات الإسرائيلية على سوريا أكثر من ستة من أفراد الحرس الثوري الإيراني منهم جنرال كبير بالمخابرات.

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