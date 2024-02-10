أمريكا تستهدف زوارق حوثية مفخخة

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات استهدفت أربعة زوارق مسيرة مفخخة وسبعة صواريخ كروز كانت «جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر» من جانب الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط «سنتكوم» على منصة إكس، إن هذه الزوارق والصواريخ رصدت «في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون»، وكانت تمثل «تهديداً وشيكاً».

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الخميس أنه شن ضربات ليل الأربعاء على مواقع للحوثيين، مؤكداً أنهم كانوا يعدون لإطلاق صواريخ غداة اتهام الحوثيين واشنطن ولندن بقصف محافظة الحديدة في غرب البلاد.

وقد شنت القوات الأمريكية والبريطانية ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير. وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق. وتقول واشنطن ولندن إن الضربات هدفها تقليص قدرات الحوثيين على تهديد حركة الملاحة.

وتؤثر هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية، التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل.

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