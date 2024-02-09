إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في «حزب الله» 

المصدر: بيروت - وكالات

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قتل المسؤول العسكري في «حزب الله»، عباس الدبس، أمس، جراء ضربة إسرائيلية، استهدفت سيارته في مدينة النبطية، جنوبي لبنان.

واستهدف صاروخ أطلقته مسيّرة إسرائيلية، سيارة عند مدخل مدينة النبطية، مسؤول عسكري مع اثنين من مرافقيه، تم نقلهما بعدها إلى المستشفى. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن مسيّرة إسرائيلية نفذت بعد ظهر أمس «عدواناً جوياً» ضد سيارة رباعية الدفع عند المدخل الشرقي لمدينة النبطية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القصف قضى على قائد في «حزب الله»، مسؤول عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة، شمالي إسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي حلّق فوق قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، وأطلق قنابل مضيئة، فيما أغار على بلدات عدة.

وأفادت الوكالة بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت على بلدة عيتا الشعب، الحدودية في قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، وبأن قصفاً مدفعياً استهدف بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون بالنبطية.

كما نوّهت بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت مساءً على بلدتي الضهيرة، والبستان، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف بلدات الناقورة، ويارين، والجبين، والضهيرة، وعيتا الشعب، ورميش.

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