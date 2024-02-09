غارات كثيفة على رفح رغم التحذيرات الأممية

المصدر: غزة- البيان- وكالات

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واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، رغم التحذيرات الأممية، التصعيد العسكري بتكثيف القصف العشوائي على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

حيث قتل العشرات في غارات جوية إسرائيلية، استهدفت منازل سكنية في حي تل السلطان، غربي رفح، كما قتل أشخاص في استهداف جديد لمستشفى «الشفاء» في مدينة غزة، شمالاً.

حصيلة

وقتل 32 فلسطينياً، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح، لليوم الثالث على التوالي، وذكرت وكالة «معاً» الفلسطينية للأنباء، أن غارات إسرائيلية استهدفت منازل، غربي رفح في حي تل السلطان، وأن من بين القتلى 15 طفلاً، وأضافت أن زوارق إسرائيلية قصفت كذلك قارب صيد، غربي المدينة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين، وإصابة ثالث.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن 5 فلسطينيين لقوا حتفهم، في قصف مدفعي إسرائيلي، استهدف بـ3 قذائف، قسم الصيانة في مجمع «الشفاء» الطبي في مدينة غزة، وأضافت، في بيان، إنه بينما توجهت مجموعة من النازحين لإنقاذ الجرحى، قصفت دبابة الموقع، بقذيفة أخرى، فأصابت عدداً آخر.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن ما لا يقل عن 27 ألفاً و840 فلسطينياً لقوا حتفهم، وأصيب 67 ألفاً و317، في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، إن نحو 130 فلسطينياً قضوا، وأصيب 170 آخرون، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وما زال الجيش الإسرائيلي يضع مستشفيات القطاع في دائرة استهدافه بعد الدمار الواسع، الذي ألحقه بالقطاع الصحي، حيث يواصل حصار «مجمع ناصر الطبي»، ومستشفى «الأمل» بمدينة خانيونس الجنوبية لليوم الـ 18 على التوالي.

في الأثناء، عبّر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن «القلق الشديد» إزاء التقارير الواردة عن قصف إسرائيلي مكثف على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأضاف غيبريسوس، في تصريح على «إكس»، إن نصف سكان القطاع نزحوا إلى رفح طلباً للسلامة، منوّهاً بأن المستشفيات الستة في المنطقة «مكتظة للغاية».

نازحون

وأفاد غيبريسوس، بأن هؤلاء النازحين ليس أمامهم مكان آخر يلوذون به، داعياً إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

يأتي ذلك في وقت نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوله إن الجيش يستعد للقتال في رفح، «بعدما أنجز مهمته» في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

بيد أن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال، أول من أمس، إن «تخطيط إسرائيل لبدء عمليات عسكرية في رفح ستزيد الكابوس الإنساني في غزة»، وأفاد في كلمة أمام الجمعية العامة: بأن «العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في دمار وخسائر في الأرواح في غزة على نطاق واسع، وبوتيرة لم يسبق لها مثيل، منذ أن أصبحت أميناً عاماً».

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