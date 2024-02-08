بلينكن يؤكد إمكانية عقد اتفاق بين إسرائيل وحماس

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، أنه لا يزال هناك مكان لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، داعياً إلى حماية المدنيين.

وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب بعد ساعات من لقائه نتانياهو: «برغم أن هناك بعض الأمور غير القابلة للتحقيق بشكل واضح في ردّ حماس، إلا أنّنا نعتقد أنّ هذا يفسح مكاناً للتوصّل إلى اتّفاق، ونحن نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصّل إليه».

وردّاً على سؤال عن رفض نتانياهو، قال بلينكن إنّه لن يتحدّث نيابة عن إسرائيل، لكنّ ردّ حماس وفّر على الأقلّ فرصة لمواصلة المفاوضات بشأن الرهائن.

وأضاف بلينكن أنّه سيجتمع، اليوم، مع عائلات الرهائن، مؤكداً أنّه ملتزم بالسعي لإطلاق سراحهم جميعاً.

وتابع أنّ «الألم الشديد الذي تشعر به عندما لا تعرف مصير من تحب، أمر لا يمكن تصوره تقريباً».

ولم يصل بلينكن إلى حدّ دعوة إسرائيل لعدم شنّ هجوم على رفح، بعد أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من احتمال حصول العملية.

وقال بلينكن: «المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل لبذل كلّ ما في وسعها لضمان حماية المدنيين».

وأضاف أنّ أيّ «عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل يجب أن تضع المدنيين في الاعتبار أولاً وقبل كلّ شيء».

وتابع أنّه أبلغ نتانياهو ومسؤولين آخرين أنّ عدد القتلى كل يوم في غزة «لا يزال مرتفعاً جداً».

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