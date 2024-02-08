مقتل شخصين في العراق خلال قصف بطائرة مسيّرة استهدف سيارة

المصدر: أ ف ب، رويترز

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استهدف قصف بطائرة مسيَّرة، مساء أمس، سيارة شرقي بغداد، كما أفاد مصدران أمنيان، وسط تصعيد إقليمي تخللته ضربات أمريكية على فصائل مسلحة.

وأوضح مصدر أمني أن «طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد».

وأفاد المصدر، وهو مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، بأنّ الضربة استهدفت «مسؤولين في كتائب حزب الله»، وهو فصيل مسلّح نافذ، شارك خلال الأشهر الأخيرة في عشرات الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية.

وشاهد مصوّر في «فرانس برس» انتشاراً كبيراً للقوات الأمنية في الحيّ الذي وقع فيه القصف، مانعةً الدخول إلى موقع الضربة، وأكّد مصدر أمني ثانٍ وقوع هجوم بطائرة مسيرة أطلقت صواريخ.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن واشنطن نفَّذت، أمس، هجوماً في العراق استهدف قائداً بجماعة «كتائب حزب الله» المسلحة، مؤكدين أن القائد مسؤول عن الهجمات على قوات أمريكية.

ومنذ منتصف أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوماً، في انعكاس مباشر للحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

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