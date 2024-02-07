نتانياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتحضير هجوم على رفح

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، أنه أمر الجيش بتحضير هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبراً أن الانتصار على حماس هو مسألة أشهر.

ورأى نتانياهو، في خطاب متلفز، أن الرضوخ لمطالب حركة حماس سيؤدي إلى مجزرة أخرى، وذلك تزامناً مع وجود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسرائيل للبحث في اتفاق على هدنة جديدة.

وقال إن «جنودنا الأبطال يقاتلون حالياً في خان يونس، معقل حماس الأساسي»، مؤكداً أن «النصر في متناول اليد».

وأضاف: «هذا الأمر لا يمكن قياسه بأعوام وعقود، إنه مسألة أشهر»، وذلك بعد أربعة أشهر تماماً من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مؤكداً أن «مواصلة الضغط العسكري هو شرط أساسي لتحرير الرهائن».

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