إسرائيل تلوّح بـ«حل عسكري» في الجبهة الشمالية

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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قالت إسرائيل أمس، إنها تفضل إنهاء الصراع على الحدود اللبنانية بشكل دبلوماسي، وأبدت في الوقت نفسه استعدادها للتعامل مع جميع السيناريوهات.

فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الأمور تزداد سوءاً على الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حذر الاثنين، من «إن الوقت ينفد لحل دبلوماسي في جنوب لبنان». وقال: «إذا لم نتوصل لحل دبلوماسي بشأن لبنان فسنتحرك عسكرياً».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، وليد أبو حية، أمس، إن إسرائيل لا تريد فتح جبهة حرب أخرى في لبنان. وأضاف: أتمنى أن يكون هناك حل دبلوماسي، بحيث تبتعد «ميليشيا» حزب الله إلى شمالي منطقة الليطاني بعيداً عن الحدود.

وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بوحبيب رفض لبنان إعادة «حزب الله» إلى ما وراء الليطاني، معتبراً أن ذلك سيؤدي لتجدد الحرب.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن إذاعة «ريشت بيت»، قولها إن إطلاق النار من الجنوب اللبناني لم يتوقف بشكل يومي.

خطورة

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أحد المزارعين في مستوطنة مرغليوت، وهو أحد أعضاء فرقة الطوارئ في المستوطنة نفسها، أن كل يوم يمر عليهم يزدادون سوءاً وخطورة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، إصابة اثنين من جنوده جراء قذائف أُطلقت من جنوب لبنان على مستوطنة «مارغاليوت».

وقال الإعلام الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت قاعدة لحزب الله بالقرب من مروحين.

وكانت الميليشيا أعلنت استهداف «ثكنة راميم» الإسرائيلية بصاروخي بركان، ومحيط موقع «جل العلام» بصاروخ فلق واحد.

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