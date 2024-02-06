الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تبلغ بغداد مسبقاً بضرباتها

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين إن الولايات المتحدة لم تبلغ الحكومة العراقية مسبقاً بضربات شنّتها مؤخرا ضد أهداف لفصائل موالية لإيران في العراق، موضحة تصريحات للبيت الأبيض أفادت بعكس ذلك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين "في ما يتعلق برد الجمعة، أبلغنا الحكومة العراقية فورا بعد وقوع الضربات".

وشنّت الولايات المتحدة الجمعة ضربات في سوريا والعراق ردا على هجوم الثامن والعشرين من يناير الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن، قرب الحدود السورية العراقية.

ودان العراق وسوريا هذه الضربات، وقد ندّدت بغداد بـ"انتهاك للسيادة العراقية" وسلّمت "مذكّرة احتجاج" للقائم بالأعمال الأمريكي في العاصمة العراقية بغداد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز