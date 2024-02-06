تفاؤل أمريكي بـ«حل سياسي» على الجبهة الشمالية

المصدر: عواصم - وكالات

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زار المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين إسرائيل في نهاية الأسبوع، لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول إطار آخذ في التبلور لإبعاد حزب الله، عن الحدود الشمالية لإسرائيل وسط توترات متصاعدة، وتبادل يومي لإطلاق النار.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن هوكشتاين التقى وزير الدفاع يوآف غالانت في تل أبيب، السبت، لمواصلة المناقشات الجارية. ونقلت الصحيفة عن «قناة 12» الإسرائيلية قولها: إن المبعوث الأمريكي نقل «إشارات» على حل دبلوماسي محتمل، سيشمل تراجع لحزب الله عن الحدود، وأضافت الصحيفة أنه لم يتسن الحصول على تأكيد رسمي بذلك.

وذكرت «تايمز أوف إسرائيل» أنه بحسب تقرير القناة فإن مسؤولين إسرائيليين كباراً يشعرون بالتفاؤل بشأن التوصل لصفقة محتملة للمرة الأولى، منذ بدء الحرب قبل أربعة أشهر تقريباً. وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الاقتراح الآخذ في التبلور بوساطة أمريكية يتضمن ثلاث مراحل: الأولى، اتفاق مؤقت سيتضمن انسحاب عناصر حزب الله لمسافة من 8 إلى 10 كيلو مترات من المناطق القريبة من الحدود، والمرحلة الثانية العمل على زيادة انتشار قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني في المنطقة، والمرحلة الثالثة عودة السكان، الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم على جانبي الحدود، وسيتضمن الإطار أيضاً محادثات حول ترسيم حدود برية فعلية بين الجانبين، وتوفير حوافز محتملة بقيادة أمريكية لبيروت لكي توافق على الاتفاق. وذكرت القناة 12 أن إسرائيل قبلت مبدئياً هذا الإطار.

الوقت ينفد

في الأثناء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، إن «الوقت ينفد» للتوصل إلى حل دبلوماسي في جنوب لبنان، وقال لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه: إن «إسرائيل ستتحرك عسكرياً لإعادة المواطنين، الذين تم إخلاؤهم من منازلهم» إلى منطقتها الحدودية الشمالية، في حال عدم التوصل لحل دبلوماسي لوضع حد للعنف، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية. ميدانياً، أعلن «حزب الله» في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا، أمس، موقعي «السماقة» و«رويسات العلم» قبالة المناطق اللبنانية الجنوبية، بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية عدداً من المناطق جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان: «إن مقاتليه استهدفوا موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة». وفي بيان ثان أعلن الحزب استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية.

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