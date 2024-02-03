إسرائيل تقصف مقر الهلال الأحمر في خان يونس

المصدر: غزة - وكالات

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أفاد التلفزيون الفلسطيني، أمس، بتعرض مقر الهلال الأحمر في خان يونس بقطاع غزة، لإطلاق نار من قبل قوات إسرائيلية، ما أودى بحياة 3 فلسطينيين، وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تدوينة على منصة «إكس»، إن قناصة إسرائيليين فتحوا النار باتجاه مبنى الجمعية في خان يونس؛ مما أسفر عن قتل، وإصابة عدد من النازحين.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس ومساء أول من أمس، «انسحاباً تكتيكياً» من بعض مناطق خان يونس، وأعاد تموضع قواته، حيث تراجعت الدبابات فجراً من أطراف مخيم المدينة والمناطق الغربية لها، بعدما تراجعت،أول من أمس ، من أحياء شمال مدينة غزة، وأعادت الانتشار على أطرافها، وذلك في أعقاب تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بأن الجيش سيتجه إلى رفح الحدودية مع مصر، بعد أن «ينهي مهمته في خان يونس».

وأكد شهود عيان، أمس، تراجع الآليات الإسرائيلية وانسحابها من بعض المناطق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال أحد الشهود لوكالة أنباء العالم العربي، إنه «منذ مساء الخميس تم إزالة الحواجز الإسرائيلية من محيط جامعة الأقصى وهو الطريق الرئيسي للدخول والخروج للمدينة».

وأضاف شاهد العيان، والذي عاد من رفح إلى خان يونس: «لا توجد آليات إسرائيلية من مفترق جامعة الأقصى ومروراً بمنطقة الضهرة وصولاً إلى حي النمساوي»، مشيراً إلى أن الآليات تراجعت إلى منطقة بطن السمين جنوب خان يونس. وأوضح: «لا تزال هناك آليات متمركزة في منطقة الصناعة، ومحيط أحياء الأمل والنصر والمعسكر شمال غربي خان يونس».

جثامين متحللة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، العثور على عشرات الجثامين في المنازل المقصوفة، وبين الأزقة بالمناطق التي أخلاها الجيش الإسرائيلي في خان يونس. وأضافت أنه عُثر على 12 جثماناً بعضها محترقة، ومتحللة من عائلة واحدة داخل منزلهم الذي تعرض لقصف جوي، قبل حوالي أسبوعين، في منطقة السكة بخان يونس، كما عُثر على عشرات الجثامين من بينها أطفال ونساء وشيوخ ومعاقين، بالمناطق التي أخلاها الجيش الإسرائيلي في شمال غربي مدينة غزة. واستمر القتال خصوصاً في محيط مستشفيي ناصر والأمل اللذين يكتظان بالجرحى والنازحين، وفق ما ذكر شهود والهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت جمعية الهلال الأحمر أمس في بيان، إن القصف وإطلاق النار يتواصلان في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس. وأشارت إلى تسرّب مياه الأمطار على النازحين داخل بعض أجزاء المستشفى بسبب تضرّر المباني نتيجة القصف. وحذّرت من دخول مرضى الكلى في خطر جراء تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار تطويق الآليات الإسرائيلية للمستشفى.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني، أمس، بتعرض مقر الهلال الأحمر في خان يونس بقطاع غزة، لإطلاق نار من قبل قوات إسرائيلية، ما أودى بحياة 3 فلسطينيين، وإصابة ثلاثة آخرين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تدوينة على منصة «إكس»، إن قناصة إسرائيليين فتحوا النار باتجاه مبنى الجمعية في خان يونس، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد من النازحين.

من جهة أخرى، قال التلفزيون الفلسطيني، إن إسرائيل قصفت مستودع الأدوية المركزي، التابع لوزارة الصحة في غزة.

وأفاد شهود ليل الخميس الجمعة بحصول غارات إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه، خصوصاً في خان يونس، حيث تتركز العمليات الإسرائيلية منذ أسابيع.

هجوم رفح

وقصفت القوات الإسرائيلية مشارف آخر ملاذ بالطرف الجنوبي من قطاع غزة أمس ، وقال النازحون الذين تجمعوا بأعداد تصل إلى مئات الآلاف أمام السياج الحدودي مع مصر إنهم يخشون هجوماً جديداً فيما لم يتبقَ لهم مكان يفرون إليه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال، إن الجيش سيتجه إلى رفح الحدودية مع مصر، بعد أن ينهي مهمته في خان يونس. وتعهد جالانت بأن الجيش الإسرائيلي سيصل إلى «كتيبة رفح» التابعة لحماس، ويفككها مثلما يفعل حالياً مع كتائبها في منطقة خان يونس، وفق «تايمز أوف إسرائيل».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 27 ألفاً و131 فلسطينياً، فيما بلغ عدد المصابين 66 ألفاً و287 آخرين، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت وزارة الصحة في بيان، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة قتلت 112 فلسطينياً، وأصابت 148 آخرين.

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