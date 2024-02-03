«غارات إسرائيلية» على مواقع قرب دمشق

المصدر: عواصم - وكالات

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أفادت وزارة الدفاع السورية بأن إسرائيل شنت هجوماً على عدد من النقاط جنوب دمشق، أمس ، وأن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية، فيما أكدت مصادر إيرانية أن ضربة إسرائيلية قتلت مستشاراً للحرس الثوري قرب دمشق.

وأورد مصدر عسكري سوري في بيان نشرته وزارة الدفاع أن الجيش الإسرائيلي شن هجوماً جوياً من اتجاه الجولان السوري، مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق. وأضاف البيان، أن الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ الجيش الإسرائيلي، و«أسقط بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات».

من جهتها أوردت وكالة «رويترز» نقلاً عن موقع إيراني شبه رسمي، مقتل مستشار من الحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية على دمشق، ونقلت وكالة «مهر الإيرانية» أن أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني لقي حتفه في الهجمات الإسرائيلية بسوريا.

صواريخ إسرائيلية

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش أسقط عدداً من الصواريخ الإسرائيلية، التي انطلقت من هضبة الجولان، مستهدفة جنوب دمشق أمس.

وقال المصدر: تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات، كما نقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله، «إن إسرائيل شنت هجوماً على عدد من النقاط جنوب دمشق فجراً»، مضيفاً: «إن الدفاع الجوي تصدى لعدد من الصواريخ الإسرائيلية والخسائر جراء الهجوم اقتصرت على الماديات».

3 قتلى

في المقابل أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بمقتل 3 من الجماعات المسلحة الموالية لإيران، في حصيلة أولية للغارات الجوية، التي شنتها إسرائيل فجر أمس، واستهدفت جنوب العاصمة السورية دمشق. وقال المرصد السوري- مقره لندن- في بيان إن الغارات الإسرائيلية طالت موقعاً كان قد أخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية أخرى.

وبحسب المرصد دوت انفجارات عنيفة، ناجمة عن تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية بعدة صواريخ، استهدفت مزرعة تابعة لـ«حزب الله» قرب المدرسة المهنية على طريق عقربا - السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط محاولات الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم الإسرائيلي.

ورداً على سؤال لـ«رويترز» بشأن الضربات قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية.

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