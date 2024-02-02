اقتحامات وإصابات واعتقالات في الضفة

المصدر: طوباس - وكالات

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نفذت قوات إسرائيلية أمس اقتحامات في أنحاء الضفة الغربية شملت طوباس وقلقيلية وبيت لحم، حيث داهمت منازل عدة واعتقلت العشرات.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا قواته بالحجارة، وفقاً للمصادر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي نفذ أمس اقتحامات طالت بلدات ومخيمات في الضفة، أبرزها في مخيمي الدهيشة وعايدة قرب بيت لحم (جنوب).

وأصاب الجيش الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين واعتقل ما لا يقل عن 76 شخصاً خلال سلسلة اقتحامات جديدة في الضفة.

ونشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف قوات إسرائيلية بعبوة ناسفة أثناء اقتحامها طوباس، ومقطعاً آخر يظهر تصاعد الدخان إثر الاستهداف، كما نشرت صوراً لسحب آلية أعطبت إثر المواجهات. وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وبلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ ذلك التاريخ أكثر من 6420 معتقلاً، وفقاً لأحدث بيانات نشرها نادي الأسير الفلسطيني.

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