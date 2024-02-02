الجيش الإسرائيلي: سنتحرك نحو رفح بعد خان يونس

المصدر: غزة - البيان، وكالات

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إن إسرائيل ستتحرك أيضا نحو رفح على حدود غزة مع مصر بعد خان يونس، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية، مع دخول الحرب يومها الـ118، قصف المربعات السكنية في محافظة خان يونس ووسط القطاع، وكذلك استهداف مراكز الإيواء والمستشفيات والمراكز الصحية، بهدف دفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه رفح.

ونقلت وكالة «رويترز» في وقت متأخر أمس عن غالانت، قولة إن إسرائيل ستتحرك أيضا نحو رفح على حدود غزة مع مصر بعد خان يونس. وأضاف، «الجيش الإسرائيلي قتل 10 آلاف مقاتل من غزة وأصاب مثلهم وأصبحوا غير قادرين على القتال».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 27019 فلسطينياً قتلوا وأصيب 66139 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر. وأعلنت وزارة الصحة سقوط 119 قتيلاً في الضربات الإسرائيلية على غزة بين مساء الأربعاء وصباح أمس.

وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية بمقتل العشرات في قصف إسرائيلي صاروخي ومدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديداً على حي الرمال وتل الهوا. وفي وسط قطاع غزّة، تسبب استهداف إسرائيلي لجمعية الصلاح في شارع النخيل بدير البلح بمقتل 22 شخصاً، كما أن القصف تركّز على النصيرات والمغازي والبريج. وأطلقت الزوارق الإسرائيلية الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة والوسطى ورفح.

في السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن آليات إسرائيلية اقتحمت فجر أمس ساحات مستشفى الأمل للمرة الثالثة وتمركزت فيها، وقامت بإطلاق النار بشكل كثيف في محيط المستشفى وعلى مبانيها قبل أن تنسحب لاحقاً.

إلى ذلك، أكد شهود انسحاب آليات الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ بدء توغلها البري من محاور الشمال الغربي في مدينة غزة بشكل كامل. وقال الشهود إن الانسحاب حدث تحديداً في مناطق الكرامة والمخابرات والشيخ رضوان والسودانية والتوام والعامودي. ويرجح مراقبون أن يكون هذا الانسحاب في إطار محاولات الجيش الإسرائيلي لإعادة انتشار قواته تكتيكياً على الحدود الشمالية للقطاع.

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