مسؤول كبير: بايدن يوقع أمراً تنفيذياً لاتخاذ إجراءات جديدة لاستهداف الأنشطة التي تقوض السلام في الضفة الغربية

المصدر: وكالات

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قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع أمراً تنفيذياً لاتخاذ إجراءات جديدة لاستهداف الأنشطة التي تقوض السلام في الضفة الغربية.

وقال المسؤول إن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من بين الأنشطة التي يتم التعامل معها الأمر التنفيذي.

وأضاف: يتضمن الأمر التنفيذي عقوبات مالية وقيود على التأشيرات.

وتابع: الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء والمواطنون الأمريكيون ليسوا المستهدفين.

إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف على هامش الحرب في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤولون أمريكيون.

وأوضح المسؤولون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن الخميس يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو "أعمال إرهابية" أو "يقوضون السلام والاستقرار والأمن" في الضفة الغربية المحتلة.

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