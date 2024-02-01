كيف نجحت حماس في تعطيل سلاح الكلاب البوليسية الاسرائيلي؟

المصدر: البيان

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في خطة مضادة، لجأت حركة حماس لوضع كلاب بوليسية في البنايات لكي تضلل عمل فرق سلاح الكلاب البوليسية الاسرائيلي.

ومن المعروف أن سلاح الكلاب البوليسية له دور كبير خاصة في حرب المدن، وتمتلك كل من إسرائيل وحماس الكلاب البوليسية التي تسهم بشكل كبير في حرب المدن والأنفاق التي بدأت عقب هجوم 7 أكتوبر.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن الحركة استخدمت الكلاب بشكل مضاد لتعطيل وحدة الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي وفق سكاي نيوز عربية.

وقالت الصحيفة إن "القوات الإسرائيلية ترى كلابا مقيدة بالسلاسل في المباني، وعلى الرغم من تدريب الكلاب البوليسية خلال العملية البرية الإسرائيلية في غزة على عدم تشتيت انتباهها بواسطة حيوانات أخرى، إلا أن هناك مخاوف من احتمال ظهور بعض الصعوبات".



وأضافت أن "حماس تتقصد ترك الكلاب في المباني التي ستدخل لها وحدات الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي، لإلهائها في مهمة تحديد مكان المتفجرات والإرهابيين".

وتلقى الجنود الإسرائيليون إحاطات خاصة حول الظاهرة الجديدة التي أثارت المخاوف.

وكانت وحدة الكلاب البوليسية التابعة للجيش عنصراً حاسماً في القتال.

وكان الجيش الاسرائيلي أرسل كلبا مزودا بكاميرا فيديو إلى مجمع مباني لتطهير المنطقة. تم إطلاق النار على الكلب وقتله، وسجلت الكاميرا مواجهة الحيوان مع مسلحين.

وتبقى ممارسات الجيش الإسرائيلي باستخدام الكلاب مثيرة للجدل، فالحيوانات ليس لها وضع قانوني وهي تستخدم مثل المعدات أو التكنولوجيا.

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