مقتل 150 فلسطينياً في غزة خلال 24 ساعة

المصدر: أ ب

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أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 150 شخصاً في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية وإصابة 313 آخرين، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها التي تستهدف المسلحين، حتى في الشطر الشمالي من القطاع.

كان الشطر الشمالي من القطاع، حيث سويت أحياء بكاملها بالأرض، الهدف الأولي للهجوم البري الإسرائيلي في أواخر أكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن قواته قتلت أكثر من 15 من مسلحي حركة حماس شمالي غزة خلال 24 ساعة مضت، واستهدفت بنية تحتية للحركة في إحدى المدارس.

من ناحية أخرى، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مطلبين رئيسين قدمتهما حماس في المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار، قائلاً إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة ولن تطلق سراح آلاف الأسرى.

وبمقتل 150 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين من جراء الهجوم الإسرائيلي إلى 26900، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

كان هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، الذي أشعل فتيل الحرب، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز نحو 250 شخصاً رهائن، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

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