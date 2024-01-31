منظمات دولية تندد بتعليق تمويل «أونروا»

المصدر: عواصم - وكالات

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أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية، أمس، عن «استيائها» من إعلان 12 دولة تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت تشهد غزة كارثة إنسانية.

وقالت 21 منظمة غير حكومية في بيان مشترك: إن «الأونروا» هي «المزود الرئيسي للمساعدات» في غزة والمنطقة، وإن وقف التمويل «سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني مدني أكثر من نصفهم من الأطفال، وجميعهم يعتمدون على مساعدتنا». ونوهت بأن «مليون نازح فلسطيني لجأوا في 154 ملجأ للأونروا أو على مقربة منها»، فيما واصلت الوكالة الأممية عملها «في ظروف شبه مستحيلة».

وبُعيد الاتهامات التي وجهت إلى الأونروا قررت 12 دولة مانحة، بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا، وآخرها نيوزيلندا، تعليق تمويلها الوكالة.

ويعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إقناع المانحين بمواصلة دعم الوكالة. ويلتقي غوتيريش في نيويورك «المانحين الرئيسيين» للوكالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم غوتيريش، وقال ستيفان دوغاريك لصحافيين: إن رسالة الأمين العام إلى المانحين، خصوصاً إلى أولئك الذين علّقوا مساهماتهم، تتمثل في أن يتم على الأقل «ضمان استمرار عمليات الوكالة».

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، تعليق تمويل «الأونروا» عقاباً جماعياً للفلسطينيين، وقال لافروف: «إن ما حدث ويحدث هو عقاب جماعي، يحظره القانون الإنساني الدولي»، داعياً إلى إجراء «تحقيق» لكشف الحقائق.

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