دفن 100 جثمان بعد إعادتها من إسرائيل

المصدر: غزة - أ.ف.ب

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دفن فلسطينيون، أمس، عشرات الجثامين في قبر جماعي جنوب مدينة رفح، بعد أن قال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل أعادت جثامين نبشتها من القطاع.

ورصد مصور وكالة فرانس برس في غزة مواطنين ينقلون جثثاً في أكياس بلاستيكية زرقاء قبل مواراتها في قبر جماعي حفر حديثاً. وسبق ذلك أن قام موظفو وزارة الصحة الذين كانوا يرتدون زياً واقياً باللون الأبيض بإنزال الجثامين أرضاً قرب خيام النازحين. وقال مصدر في وزارة الأوقاف بغزة: «أعاد الاحتلال (أمس) عشرات من الجثامين بعدما كان سرقها من مقبرة بني سهيلة شرقي خان يونس».

وبحسب الوزارة «نبشت قوات الاحتلال القبور قبل أسبوعين». وأضافت: «تم تجهيز قبور جماعية في تل السلطان غربي رفح لدفنهم».

وأكد شهود عيان «وصول شاحنة تحمل مئة جثمان لمعبر كرم أبو سالم، لدفنهم مباشرة في قبر جماعي».

وكان الجيش أدلى في وقت سابق بتصريحات حول استخراج جثث من مقابر غزة خلال البحث عن أسرى إسرائيليين. وقال إن «عملية تحديد هوية الأسرى التي تتم في مكان بديل آمن».

وشهد صحافيو فرانس برس في نوفمبر وديسمبر إعادة دفن جثث قال مسؤولون محليون إن القوات الإسرائيلية أخذتها.

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