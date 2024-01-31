«النواب الليبي»: القوانين الانتخابية جاهزة للتنفيذ

المصدر: بنغازي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس، صدور القوانين الانتخابية، و«ما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها». جاء ذلك خلال لقائه، في بنغازي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، ضمن سلسلة لقاءات ومشاورات يُجريها الأخير حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال صالح: بالإمكان دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء، موضحاً أن «فتح باب الحوار من جديد سيعيدنا إلى المربع الأول».

فيما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي، خلال جلسته، أكتوبر الماضي، وافق بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس الأمة، المنجزة من قبل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».

وقال صالح حينها، إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة «6+6»، حسب التعديل الدستوري، لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً، أو عسكرياً، دون إقصاء أحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، إن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف، التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معرباً عن شكره للجنة «6+6»، المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبراً أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد، يحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز