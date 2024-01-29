سكان من قطاع غزة: إذا توقفت مساعدات الأنوروا سنموت جوعاً

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب سكان قطاع غزة الإثنين عن أسفهم لتعليق عدة دول التمويل الإضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن اتهمت إسرائيل عددا من موظفي المنظمة الأممية بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

وقامت الوكالة بطرد عدد من الموظفين بسبب الاتهامات الإسرائيلية ووعدت بإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات التي لم يتم تحديدها.

وأعلنت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان تعليق التمويل الإضافي للأونروا.

والتقت وكالة فرانس برس في مدينة رفح حيث لجأ 1,5 مليون شخص، عدداً من سكان قطاع غزة قالوا إن الدعم الذي يحصلون عليه من الوكالة الأممية غير كاف.

وقال صباح مصبّح (50 عاماً) "نحن نعيش على مساعدات الأونروا وإذا توقفت سنموت من الجوع ولا أحد ينظر إلينا".

أما آمال عبد المنعم التي نزحت من مدينة غزة في شمالي القطاع فأكدت أنه إذا توقف "دعمنا من قبل الأونروا فإن شعبنا سوف يضيع ويموت".

وتساءلت عبد المنعم "الأونروا تعهدت أن تبقى تدعمنا لماذا تتخلى عنا الآن؟".

وأدى الهجوم المباغت غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

وردا على ذلك، تعهّدت إسرائيل ب"القضاء" على حماس وباشرت قصفا مدمرا على قطاع غزة أتبع بعملية برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 26637 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس الإثنين.

وخُطف نحو 250 شخصا خلال هجوم حماس، أطلِق سراح مئة منهم في نهاية نوفمبر خلال هدنة، في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيّين. وبحسب السلطات الإسرائيلية، ما زال هناك 132 رهينة محتجزين في قطاع غزة من بينهم 28 يعتقد أنهم قتلوا.

وتعهدت إسرائيل بوقف عمل وكالة الغوث في قطاع غزة بعد الحرب.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين أنه ألغى اجتماعا مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني كان مقررا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس "يجب على لازاريني أن يستخلص النتائج ويستقيل".

وعبرت مجموعة تضم 20 منظمة إغاثة من بينها أوكسفام وأنقذوا الأطفال وأكشن إيد في بيان مشترك عن "سخطها" إزاء تعليق تمويل الوكالة الأممية.

وقال مصدر في الأونروا لوكالة فرانس برس إن تعليق التمويل المعلن لم يؤثر بعد على عمل الوكالة على الأرض.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا تغيير في آليات توزيع المساعدات التي تنفذها الأونروا في قطاع غزة".

وتابع "الوضع خطير جدا وإذا أصرت الولايات المتحدة والدول الداعمة على وقف دعمها للأونروا فهذه كارثة كبرى".

ولا زالت واشنطن التي أعلنت وقف تمويلها للوكالة الأممية، تدرس خياراتها المستقبلية.

وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الأمريكي جون كيربي لشبكة "سي إن إن" الإثنين إن الأونروا "ساعدت حرفيا في إنقاذ آلاف الأرواح" في غزة.

وأضاف "بالرغم من أن الأمر خطير للغاية ويجب التعامل معه على هذا النحو، أعتقد أننا بحاجة أيضا أن نتذكر عدم الطعن في العمل الجيد الذي تقوم بع الوكالة بأكملها".



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز