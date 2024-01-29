لماذا لم يحاول الأمريكيون إسقاط المسيَّرة المعتدية على قاعدتهم العسكرية؟

المصدر: أ ب

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كشف مسؤول أمريكي السبب وراء عدم محاولة الأمريكيين إسقاط المسيَّرة المعتدية على القاعدة العسكرية على حدود الأردن.

وأوضح المسؤول أنه ربما تم الخلط بين هجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن وعودة طائرة أمريكية مسيرة إلى المنشأة الأمريكية.

وقال المسؤول، الذي لم يسمح له بالتعليق وأصر على عدم الكشف عن هويته، اليوم، إن الروايات الأولية تشير إلى أن المسيَّرة المعادية، التي ضربت المنشأة المعروفة باسم «البرج 22»، ربما تم الخلط بينها وبين طائرة أمريكية بدون طيار كانت تحلّق أيضاً في الهواء في الوقت نفسه.

وأضاف أنه بينما كانت مسيَّرة العدو تحلّق على ارتفاع منخفض، كانت مسيَّرة أمريكية تعود أيضاً إلى القاعدة، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك أي جهد لإسقاط طائرة العدو المسيرة.

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