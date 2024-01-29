انتقادات واسعة لوقف بعض الدول تمويل «أونروا»

المصدر: عواصم - وكالات

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دعا مسؤولون دوليون وأمميون ومنظمات إغاثة أمس، عدداً من الدول إلى إعادة النظر في قرارها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرين من أن المساعدات التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة أصبحت مهددة.

وأوقفت تسع دول على الأقل، ومن بينها أكبر المانحين الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد مزاعم إسرائيلية بضلوع بعض موظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، الدول إلى مواصلة تمويل الوكالة. وحذر من أن «أونروا» ستضطر إلى تقليص مساعداتها لأكثر من مليوني فلسطيني بحلول فبراير المقبل، بينما يمر قطاع غزة بأزمة إنسانية حادة، حيث يواجه ربع السكان المجاعة.

وقال غوتيريش في بيان «إن الأفعال الشنيعة المزعومة لهؤلاء الموظفين يجب أن تكون لها عواقب... ولكن عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى أونروا، وكثيرون منهم يعملون في بعض من أخطر الأوضاع بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، لا ينبغي معاقبتهم».

أكدت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة أمس، أنّ إعلان عدّة دول تعليق مساعداتها للوكالة يعدّ انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكّل انتهاكاً للاتفاقية الدولية في شأن الإبادة الجماعية.

وأشارت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، إلى أنّ «بعض الدول غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أنّ إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت وقف تمويل أونروا، ما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاكاً محتملاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية في شأن الإبادة الجماعية».

وقال مدير «أونروا» فيليب لازاريني، إن أكثر من مليوني شخص من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، بما يضمن الغذاء والمأوى، محذراً من أن شريان الحياة هذا يمكن أن «ينهار في أي وقت الآن».وحذر مايكل فخري وهو خبير في الحق في الغذاء عينته الأمم المتحدة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي من أن خفض التمويل يعني أن المجاعة صارت حتمية في غزة.

فرنسا تعلق

وفيما أعلنت فرنسا أمس، تعليق تمويلها لـ«أونروا» في الربع الأول من سنة 2024، قالت الخارجية التركية إن تركيا تشعر بالقلق إزاء قرار بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة وحثت تلك الدول على إعادة النظر في قرارها.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن «أونروا» «شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة». وشدد على ضرورة ألا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية.

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