واشنطن تنفي أي تغيير في تسليحها إسرائيل

المصدر: دبي - البيان

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علّق البيت الأبيض، أمس الأحد، على تقرير لشبكة «إن.بي.سي نيوز» ذكر أن واشنطن تراجع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن تقرير للشبكة الأمريكية كشف أن «الولايات المتحدة تناقش استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتقليص هجومها العسكري في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية لتوفير المزيد من المساعدات للفلسطينيين».

وأوضحت «إن.بي.سي نيوز»، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين ومسؤول أمريكي سابق، أنه «بتوجيه من البيت الأبيض، يقوم البنتاغون بمراجعة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط. ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد».

وذكر المسؤولون أن تل أبيب تواصل مطالبة الإدارة الأمريكية بمزيد من الأسلحة، بما في ذلك القنابل الجوية الكبيرة والذخيرة والدفاعات الجوية، في سياق حربها المستمرة جنوباً مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وشمالاً مع حزب الله بجنوب لبنان.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس: «لدى إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها ضد تهديد حماس، مع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين». وأضاف: «نظل ملتزمين بدعم إسرائيل في حربها ضد حماس.. لقد فعلنا ذلك منذ 7 أكتوبر، وسنستمر في ذلك. لم يحدث أي تغيير في سياستنا».

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