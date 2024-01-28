مكتب نتانياهو: اجتماع باريس حول الحرب في غزة كان "بنّاء" رغم الخلافات

المصدر: البيان

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن اجتماع الأحد في باريس بين مسؤولين أمريكيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين حول وقف إطلاق النار في غزة كان "بنّاء"، متداركاً أنه "لا يزال هناك خلافات بين الأطراف".

وذكر بيان مكتب نتانياهو أن إسرائيل كانت ممثلة برئيسي الموساد (الاستخبارات الخارجية) والشين بيت (الاستخبارات الداخلية).

ولفت إلى أن الأطراف المعنيين "سيواصلون مباحثاتهم هذا الأسبوع في اجتماعات أخرى".

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