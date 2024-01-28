مقتل 3 عسكريين أمريكيين في الأردن بهجوم طائرة مسيَّرة

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قُتلوا وأصيب كثيرون آخرون، في هجوم بطائرة مسيَّرة على قوات أمريكية متمركزة شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا، متهماً جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض اليوم: «بينما ما زلنا نجمع الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق».

وأضاف، في البيان: «سنبقي على الالتزام بمحاربة الإرهاب. وسنحاسب -بلا شك- كل أولئك المسؤولين في الوقت الذي نحدده وبالطريقة التي نختارها».

ولم يذكر بيان بايدن عدد الجنود الذين أصيبوا، لكن شبكة «سي.إن.إن» قالت إن 20 عسكرياً على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وهذه الخسائر البشرية هي الأولى التي تتكبدها القوات الأمريكية في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة.

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