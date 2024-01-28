متظاهرون يمنعون دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

المصدر: أ ف ب

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منعت تظاهرة لمطالبين بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس اليوم، شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى جنوب قطاع غزة، من العبور إلى القطاع الذي تقول الأمم المتحدة إنه على شفير كارثة.

وقالت هيئة تنسيق أنشطة الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات» إن نحو 200 متظاهر مرتبطين بأقارب الرهائن تجمعوا قرب معبر كرم أبو سالم، وطالبوا بعدم وصول المساعدات إلى قطاع غزة إلا بعد إطلاق سراح الرهائن. وهتف المتظاهرون: «الإنسانية لأغراض إنسانية».

وتدخل المساعدات إلى قطاع غزة حيث يعيش 2,4 مليون نسمة، عبر معبري رفح على الحدود مع مصر وكرم أبو سالم في جنوب إسرائيل.

وقال المتظاهر شوشي ستريكوفسكي: «لا نريد أن يدخل أي شيء إلى غزة؛ لأن كل ما يمر من مصر إلى غزة يذهب مباشرة إلى الإرهابيين، ونحن لا نريد ذلك».

وأدّى الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصاً لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية، ويرجَّح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.

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