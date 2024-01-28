ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 26422 شخصاً منذ بدء الحرب

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأحد ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26422 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة مقتل 165 شخصا على الأقل في الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 65087 شخصا منذ اندلاع الحرب.

مت جانب آخر، أكد الجيش الإسرائيلي استمرار القتال العنيف في مدينة "خانيونس"، جنوب قطاع غزة، حيث تشن قواته قتالا مع عناصر حركة "حماس" في المنطقة.

وأضاف الجيش أنه في عمليات جرت مؤخرا في مدينة "خان يونس"، رصدت وحدة كوماندوز خلية لحركة "حماس"، كانت مسلحة بقذائف "آر.بي.جي" وقضت عليها وعثرت على أسلحة في منطقة مجاورة وقتل لواء المظلات العديد من المسلحين وحدد أماكن أسلحة، كما وجه لواء المدرعات السابع أيضا غارات جوية على عنصرين من حماس في المدينة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف الجيش أنه في شمال غزة، عثر جنود احتياط على شبكة أنفاق ودمروها، وقتلت القوات الإسرائيلية أيضا العديد من المسلحين وحددت أماكن أسلحة في المنطقة.

وتابع الجيش أنه في وسط غزة، وجه لواء ناحال طائرة بدون طيار لقصف عنصر من حماس، تم رصده في منطقة قريبة وقتل اللواء عدة مسلحين آخرين في معارك خلال اليوم السابق.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

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