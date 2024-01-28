النازحون في غزة.. بين القصف والمطر والبرد القارس

المصدر: غزة - وكالات

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بموازاة القصف المتواصل والمعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، يحتشد آلاف المدنيين النازحين في ظروف إنسانية كارثية، حيث واجه من هرب من تساقط الصواريخ والقذائف، تساقط المطر المصحوب بالبرد القارس.

في الجنوب، يتكدّس عشرات آلاف المدنيين في رفح، في مساحة صغيرة جداً، مقابل الحدود المغلقة مع مصر. وفي المجموع، نزح حوالى 1,7 مليون مدني منذ بداية الحرب، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وخلال الليل، غمرت أمطار غزيرة مخيمات مليئة بالخيام، ما يزيد من معاناة النازحين، الذين كانوا يتعثرون في المياه الموحلة أثناء محاولتهم إنقاذ بعض متعلّقاتهم.

وأفاد شهود بأنه تم إجلاء عشرات الآلاف من النازحين من مبانٍ وخيام في منطقة المواصي غربي خان يونس، وساروا مشياً على الأقدام، بينهم أطفال ونساء لمسافة تزيد على أربعة كيلومترات.

وأضافوا أن الأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء في شمالي غزة وجنوبيها. وقالوا إن المياه اجتاحت مراكز الإيواء المختلفة، ما تسبب في مأساة حقيقية للنازحين، وأسفر عن أضرار مادية في الممتلكات والأغطية.

يأتي ذلك، بينما يعاني النازحون من نقص في الأغطية والملابس الثقيلة ووسائل التدفئة التي يحتاجون إليها في مواجهة الأجواء الشتوية، وظروف الطقس الصعبة.

وهطلت أمطار غزيرة على كافة مناطق قطاع غزة، منذ الليلة الماضية، في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وقال جميل عوض (31 عاماً): «غادرت فجراً أنا وأمي، وهي عجوز وعمرها 74 عاماً، ومريضة، وزوجتي وأولادي الثلاثة، من الخيمة قرب مقر جامعة الأقصى، (جراء) قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف».

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل بأن «الأمطار الغزيرة تغرق آلاف الخيام للنازحين في رفح وخان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة وشمالي القطاع، وتزيد معاناة النازحين».

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