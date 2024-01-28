ارتفاع حرارة التصعيد بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت درجة حرارة التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وسط عمليات قصف متبادل تزداد حدة، مترافقة بتهديدات من الجانبية في حال توسيع الاستهدافات.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي أمس، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط بجنوب لبنان، وصولاً إلى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي غير اعتيادي. ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوكالة اللبنانية قولها إن مدفعية إسرائيل قصفت فجر أمس، أطراف بلدات القطاعين الغربي والأوسط المتاخمة للخط الأزرق من الناقورة صعوداً حتى بلدة رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدات الناقورة ويارين والبستان وأم التوت وعلما الشعب.

وكانت مصادر أمنية لبنانية أفادت بمقتل أربعة مسلحين، على الأقل، من «حزب الله» وإصابة ثلاثة آخرين الليلة قبل الماضية، عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في جنوب لبنان. وذكرت المصادر أن المنزل الذي تم استهدافه يقع في قرية بيت ليف في جنوب لبنان. وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضاً مجموعة من القرى اللبنانية القريبة من حدودها.

وجاءت الغارة الجوية الإسرائيلية بعد أن أعلن الحزب مسؤوليته عن هجومين بالصواريخ على مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية.

ومن ناحية أخرى، قال سكان قرية الغندورية بجنوب لبنان إنهم تلقوا رسائل على هواتفهم من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بمغادرة منازلهم لأن الجيش سوف يقصف بعض المناطق داخل القرية.

أجسام مشبوهة

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، اعتراضه لأجسام مشبوهة في سماء لبنان. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش اعترض أجساماً مشبوهة في سماء لبنان كانت في طريقها إلى إسرائيل، وسط سماع دوي صافرات الإنذار على الحدود الشمالية مع لبنان.

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