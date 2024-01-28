ضربات أمريكية جديدة ضد الحوثيين

المصدر: عدن - محمد أحمد، صنعاء - وكالات

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حذر البنك الدولي من أزمة عالمية في الإمدادات الإنسانية لليمن، إذا ما استمرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث شنت القوات الأمريكية ضربات جديدة على مواقع الميليشيا، إثر استهدافها سفينة نفط بريطانية في خليج عدن.

وفي تقرير له عن تغيير مسار السفن من قناة السويس ومخاوف حدوث أزمة جديدة في سلاسل الإمداد، أكد أنه على المدى القريب، من المرجح أن تستوعب صناعة شحن الحاويات العالمية الصدمة التي أصابت سعة الشحن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

ضربات

وشنت القوات الأمريكية فجر أمس، ضربات استهدفت موقعاً للحوثيين في اليمن بعد أن هاجمت الميليشيا سفينة نفطية بريطانية «اشتعلت فيها النيران» في خليج عدن. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس إنه «نحو الساعة 3,45 بالتوقيت المحلي (00,45 بتوقيت غرينتش)، شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ضربة استهدفت صاروخاً حوثياً مضاداً للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر»، مضيفة أن هذا الصاروخ شكل «تهديداً وشيكاً» للمدمرات الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وذكرت شركة تجارة السلع (ترافيغورا) أن طاقم الناقلة مارلين لواندا أخمد الحريق أمس، بعد أن أصيبت السفينة بصاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في خليج عدن الجمعة. وقالت «ترافيغورا» في بيان «جميع أفراد طاقم الناقلة مارلين لواندا بخير وتم إخماد الحريق في صهريج الشحن بالكامل. السفينة واصلت (أمس) إبحارها نحو مرفأ آمن» مضيفة أن سفناً بحرية من الهند والولايات المتحدة وفرنسا ساعدت في جهود إخماد الحريق، ومؤكدة أنه «لا سفن أخرى تعمل لصالح ترافيغورا تعبر خليج عدن حالياً». وذكرت البحرية الهندية أن 22 هندياً وبنغلاديشياً واحداً كانوا على متن مارلين لواندا.

استهدافات

وكان الحوثيون أعلنوا الجمعة استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، ما أدى إلى احتراقها. وأفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري بأن «صاروخاً» أصاب سفينة تجارية قبالة سواحل عدن في اليمن. وأوضحت أن الحادث وقع على بعد 55 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرق عدن في اليمن وأدى إلى إصابة «سفينة تجارية بصاروخ أدى إلى نشوب حريق»، مشيرة إلى «الإبلاغ عن سلامة الطاقم».

وكانت وكالة «أمبري» قالت في وقت سابق إن ناقلة نفط ترفع علم بنما «أبلغت عن رؤية انفجارين» في خليج عدن، وهو ما أكدته وكالة «يو كاي ام تي او» للأمن البحري التابعة للبحرية البريطانية.

وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفناً أخرى تقدم المساعدة بعد أن أصيبت الناقلة مارلين لواندا بصاروخ مضاد للسفن أطلقته الميليشيا.

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