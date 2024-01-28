بغداد وواشنطن تبحثان إنهاء «التحالف الدولي»

المصدر: بيروت -أ.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت الولايات المتحدة والعراق، أمس، في بغداد الجلسة الأولى من محادثات رسمية تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي تم تشكيله لمحاربة تنظيم داعش في العراق.

وصرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان بأنه ترأس بدء أول جولة من الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء بعثة التحالف في العراق.

تأتي بداية المحادثات التي أعلنت عنها الدولتان الخميس، فيما تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا باستمرار بهجمات من طائرات مسيرة تشنها ميليشيات عراقية على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

وتقول الولايات المتحدة إنها تخطط لإنشاء لجنة تتفاوض على شروط إنهاء البعثة، ونوقش ذلك أول مرة العام الماضي، والتوقيت لا علاقة له بالهجمات.

ومنذ منتصف أكتوبر، شنت ميليشيات عراقية هجمات مستمرة على قوات أمريكية في العراق وسوريا. وأطلق المسلحون أكثر من 150 صاروخاً وطائرة مسيرة على ما يقدر بحوالي 2500 جندي أمريكي وقواعد أمريكية يخدمون فيها. وأصيب العشرات من الجنود الأمريكيين.

وضربت الولايات المتحدة أهدافاً للميليشيات في المقابل، منها بعض الأهداف المرتبطة بقوات الحشد الشعبي، المكونة بالأساس من جماعات شبه عسكرية تعمل رسمياً تحت سيطرة الجيش العراقي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز