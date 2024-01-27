تضرر سفينة بريطانية بعد هجوم في خليج عدن

المصدر: البيان

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قالت السلطات إن الطاقم على متن ناقلة ترفع علم جزر مارشال، أصيبت بصاروخ أطلقه الحوثيون، أخمدوا حريقًا استمر لساعات على متن السفينة المنكوبة يوم السبت بسبب الهجوم.

وزاد الهجوم على السفينة مارلين لواندا من تعقيد أزمة البحر الأحمر وكانت الناقلة تحمل مادة نافتا منتجة في روسيا، وهو زيت قابل للاشتعال، مما أدى إلى جر موسكو إلى مزيد من الصراع الذي ألقت باللوم فيه حتى الآن على الولايات المتحدة.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في وقت مبكر السبت، إن قوات أمريكية نفذت ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن كان يستهدف البحر الأحمر وكان جاهزًا للانطلاق.

جاء هذا الهجوم بعد أن اضطرت المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني، وهي مدمرة من طراز أرلي بيرك، إلى إسقاط صاروخ حوثي كان يستهدفها.

وقالت شركة ترافيغورا التجارية ومقرها سنغافورة إن السفينة مارلين لواندا احترقت لساعات حتى تم إخمادها يوم السبت.

وأضافت أن طاقمها المؤلف من 25 مواطنا هنديا وسريلانكيين اثنين ما زالوا يحاولون مكافحة الحريق الناجم عن الهجوم الصاروخي. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى جراء الانفجار.

وقالت ترافيغورا: "يسعدنا أن نؤكد أن جميع أفراد الطاقم على متن السفينة مارلين لواندا بخير وأن الحريق في خزان الشحن تم إخماده بالكامل ... السفينة تبحر الآن نحو ميناء آمن".

قالت البحرية الهندية إن مدمرة الصواريخ الموجهة آي إن إس فيساخاباتنام كانت تساعد طاقم السفينة مارلين لواندا في مكافحة الحريق. ونشرت صورا تظهر الحريق لا يزال مشتعلا يوم السبت، ومن المحتمل أن يكون مدفوعا بالنافتا الموجودة على متن السفينة.

قالت الشركة إن السفينة، التي تديرها شركة بريطانية، تحمل النافتا الروسية ومتجهة إلى سنغافورة. ووصفت النفط القابل للاشتعال بأنه تم شراؤه بأقل من الحدود القصوى للأسعار التي حددتها عقوبات مجموعة السبع المفروضة على روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا. لم يتضح الأثر البيئي الذي أحدثه الهجوم.

تبنى المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع، الهجوم على السفينة مارلين لواندا في بيان مسجل في وقت متأخر الجمعة، ووصفها بأنها "سفينة نفط بريطانية". وأصر على أن مثل هذه الهجمات ستستمر.

منذ نوفمبر/تشرين ثان، استهدف المتمردون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة ضد حماس. لكنهم استهدفوا في كثير من الأحيان السفن ذات الروابط الضعيفة أو غير الواضحة مع إسرائيل، مما يعرض الشحن للخطر في طريق رئيسي للتجارة العالمية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

منذ بدء الحملة الجوية، يقول المتمردون الآن إنهم سيستهدفون السفن الأمريكية والبريطانية أيضًا. يوم الأربعاء، تعرضت سفينتان ترفعان العلم الأمريكي تحملان بضائع لوزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية لهجوم من قبل الحوثيين، مما أجبر سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية مرافقة على إسقاط بعض المقذوفات.

دعت الصين، التي تعتمد على التجارة البحرية عبر المنطقة، إلى الهدوء. سعت الولايات المتحدة إلى إقناع الصين بالضغط على إيران، حيث لا تزال بيجين مشتريًا رئيسيًا للنفط الإيراني الخاضع لعقوبات غربية.

لكن روسيا أدانت حتى الآن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتنفيذهما ضربات استهدفت الحوثيين، بينما التقت أيضًا بالجماعة المتمردة في موسكو في الأيام الأخيرة.

قال قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط لوكالة الأسوشيتدبرس يوم الاثنين إن هجمات الحوثيين كانت الأسوأ منذ ما يسمى بحرب الناقلات في الثمانينيات. بلغت ذروتها في معركة بحرية استمرت يومًا واحدًا بين واشنطن وطهران، وشهدت أيضًا قيام البحرية الأمريكية بإسقاط طائرة ركاب إيرانية عن طريق الخطأ، مما أسفر عن مقتل 290 شخصًا في عام 1988.

في الوقت نفسه، أبلغت السلطات يوم السبت عن حادثة منفصلة أبلغت فيها سفينة في بحر العرب عن رؤية أشخاص مسلحين ببنادق هجومية وقذائف صاروخية قبالة سفينتهم.

قالت وكالة العمليات التجارية البريطانية التابعة للجيش البريطاني: "اقتربت مركبة صغيرة على مسافة 300 متر (حوالي 985 قدمًا)". وأضافت أن "الفريق الأمني الموجود على متن المركب أطلق طلقات تحذيرية وبعد تبادل إطلاق النار، تراجع المركب الصغير بعد ذلك".

وأضافت أن جميع من كانوا على متنها بخير. ووصفت شركة الأمن الخاصة أمبري الحادث بأنه يتعلق بقارب صغير "على الطراز الصومالي" مدعوم بسفينة أم أكبر. مع تصاعد هجمات الحوثيين، كانت هناك زيادة في نشاط القراصنة الصوماليين المشتبه بهم أيضًا.

ونشرت البحرية الهندية، السبت، صورا للسفينة البريطانية التي اندلعت فيها النيران بعد تعرضها لهجوم في خليج عدن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إنهما تلقتا تقارير تفيد بتعرض سفينة للإصابة في البحر الأحمر قرب عدن اليمنية، واندلاع حريق على متنها، الجمعة وفق سكاي نيوز.

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