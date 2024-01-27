الحكومة العراقية: إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة للاستقرار

المصدر: بغداد - وكالات

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قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد «ضرورة لاستقرار العراق»، مؤكداً أن رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني يبحث عن الصيغة الأمثل لاستقرار البلاد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية «واع»، أمس.

وألمح العوادي إلى أن الاجتماعات المقررة للجنة العسكرية العليا ستكون مهنية عسكرية بحتة، تبحث في ما تم إكماله من مهمة التحالف سابقاً، وما تبقى من جهود، من تدريب، وتسليح، وعمل استخباري، وخطط عملياتية، ثم السعي لوضع خريطة طريق مشتركة، وفقاً لجدول زمني ينتهي بتواريخ لإنهاء المهمة الدولية.

وأكد العوادي أن السوداني بذل جهوداً مضاعفة خلال العام الماضي، للوصول إلى اتفاق بشأن مستقبل التحالف الدولي، مشدداً على تمثيل رئيس الحكومة العراقية، للمصلحة العليا للعراق، «مصلحة لا تميل لا إلى الشرق، ولا إلى الغرب».

ونوه العوادي باعتماد الحكومة العراقية ثلاثة عناصر في التعامل مع قوات التحالف الدولي، هي: الصراحة، والثقة، والتوازن، مضيفاً: إن الحكومة «لم تصل إلى هذه الترتيبات المشتركة، وسط الظروف، التي نعيشها منذ «7 أكتوبر» من التوتر، الذي شهدته عدة دول في المنطقة، لولا جهود حكومية على مدار عام كامل».

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