واشنطن تعلّق تمويل الأونروا لاتهام موظفين بالمشاركة في «7 أكتوبر»

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق، اليوم، أنها ستعلّق موقتاً التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على خلفية اتهام السلطات الإسرائيلية لبعض موظفي الوكالة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر».

وتحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة، بحسب ميلر.

وأفاد ميلر بأنّ الولايات المتحدة اتصلت بإسرائيل، بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الاتهامات.

وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى الدور الحاسم للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن ترد الوكالة التابعة للأمم المتحدة على الاتهامات وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب.

وأعلنت الأونروا، في وقت سابق اليوم، طرد عدة موظفين لديها، مؤكدةً فتح تحقيق على خلفية الاتهامات الإسرائيلية.

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