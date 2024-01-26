جنوب إفريقيا تشيد بـ«انتصار حاسم» أمام محكمة العدل الدولية بشأن غزة

المصدر: وكالات

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أشادت جنوب إفريقيا الجمعة بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا إن "اليوم يمثّل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

ولم تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرا لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ولكنها ألزمت تل أبيب باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء أن المحكمة قضت بأن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لديها لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، على النحو المنصوص عليه في المادة رقم 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، إضافة إلى اتخاذ خطوات لمنع، ومعاقبة، التحريض على ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لتقديم مساعدات "تشتد الحاجة إليها لمواجهة ظروف الحياة الصعبة في غزة".

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